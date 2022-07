Vaiano | è morto Bruno Bosi | padre del sindaco - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 2 luglio 2022) Profondo cordoglio ae in Val di Bisenzio per la morte di, 90 anni,delPrimo, artigiano tessile, era malato da qualche tempo. AlPrimo, ...

Pubblicità

Nazione_Prato : Vaiano, è morto Bruno Bosi, padre del sindaco -

notiziediprato.it

Il funerale si svolgerà lunedì 4 luglio, alle 10, alla Badia di...ripristinare la frana che si è verificata lungo il vecchio tracciato della ciclabile Prato -... è stata inaugurata la sede di Fdi intitolata a Elenio Pacini,di un incidente stradale lungo ... Lutto in Comune a Vaiano, morto il padre del sindaco [notiziediprato.it] Vaiano, 2 luglio 2022 - Profondo cordoglio a Vaiano e in Val di Bisenzio per la morte di Bruno Bosi, 90 anni, padre del sindaco Primo Bosi. Bruno Bosi, artigiano tessile, era malato da qualche tempo.