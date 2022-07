Uomo d’affari italiano ucciso nel Chiapas. Farnesina: verrà fatta luce (Di sabato 2 luglio 2022) C'è l'ipotesi del racket dietro l'omicidio di Raphael Alessandro Tunesi, Uomo d'affari italiano freddato a colpi d'arma a ieri nella sua auto, una Bmw, a Palenque, una cittadina del Chiapas, in Messico. Esperto di cultura Maya ed molto conosciuto e stimato dalla comunità locale, Tunesi stava andando a prendere le figlie a scuola in auto quando i killer a bordo di una moto lo hanno affiancato. "E' stato crivellato con diversi colpi d'arma da fuoco", hanno fatto sapere gli inquirenti titolari delle indagini. L'omicidio, avvenuto poco dopo mezzogiorno (ora locale) di ieri, primo luglio, potrebbe essere legato al racket delle estorsioni, come detto. Insieme alla moglie messicana, era proprietario del lussuoso hotel Quinta Chanabnal, situato ad appena 3 chilometri dal sito archeologico di Palenque: nell'hotel sono stati girati anche film e ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 2 luglio 2022) C'è l'ipotesi del racket dietro l'omicidio di Raphael Alessandro Tunesi,d'affarifreddato a colpi d'arma a ieri nella sua auto, una Bmw, a Palenque, una cittadina del, in Messico. Esperto di cultura Maya ed molto conosciuto e stimato dalla comunità locale, Tunesi stava andando a prendere le figlie a scuola in auto quando i killer a bordo di una moto lo hanno affiancato. "E' stato crivellato con diversi colpi d'arma da fuoco", hanno fatto sapere gli inquirenti titolari delle indagini. L'omicidio, avvenuto poco dopo mezzogiorno (ora locale) di ieri, primo luglio, potrebbe essere legato al racket delle estorsioni, come detto. Insieme alla moglie messicana, era proprietario del lussuoso hotel Quinta Chanabnal, situato ad appena 3 chilometri dal sito archeologico di Palenque: nell'hotel sono stati girati anche film e ...

