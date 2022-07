Uomini e Donne, ex protagonista del dating show fa un appello social per trovare lavoro: “Ho provato in modo professionale, ma…” (Di sabato 2 luglio 2022) Un’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di usare i suoi canali social per trovare lavoro. Stiamo parlando dell’ex cavaliere Sossio Aruta che vorrebbe iniziare una carriera come allenatore e, dato che non ha ancora trovato alcuna opportunità professionale, ha deciso di farsi pubblicità su Instagram: Ho provato in modo professionale attraverso addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Aruta ha poi aggiunto: Ho deciso di fare un appello. Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io ... Leggi su isaechia (Di sabato 2 luglio 2022) Un’exdel Trono Over diha deciso di usare i suoi canaliper. Stiamo parlando dell’ex cavaliere Sossio Aruta che vorrebbe iniziare una carriera come allenatore e, dato che non ha ancora trovato alcuna opportunità, ha deciso di farsi pubblicità su Instagram: Hoinattraverso addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Aruta ha poi aggiunto: Ho deciso di fare un. Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io ...

Pubblicità

ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - ootw1989wd : RT @cliffblackshair: Poi fa ridere la solita polemica sui peli, quando l'estate letteralmente è PIENA di uomini che vanno a petto nudo o co… - undabuda : @Ermosia @mericolleoni Scusami, ma non riesco a stare in mezzo a Uomini/Donne mezzi nudi, cartelli con parolacce, g… -