Unieuro “Summer Black Friday” | il nuovo volantino con fantastiche offerte e sconto IVA

Leggi su computermagazine

(Di sabato 2 luglio 2022)ha attivato undal titolo “”, una serie di sconti con richiamo al famoso venerdì nero novembrino, su centinaia di prodotti., 2/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta didavvero da non perdere in quanto su una serie di oggetti di alta tecnologia come ad esempio tablet, notebook, televisioni e molto altro ancora, troveremo unoIVA del 18.04 per cento. Inoltre, sugli elettrodomestici avrete un ulteriore extradel 30 per cento, per degli acquisti decisamente interessanti. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti in offerta, facendo come sempre il confronto con Amazon. Partiamo da due prodotti a marchio Apple, “gadget” fra i più desiderati, a ...