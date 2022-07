Un’estate (politica) italiana (Di sabato 2 luglio 2022) Le contorsioni della politica, in questo primo scorcio di Un’estate torrida come poche, hanno motivazioni esogene ed endogene. Quelle esogene derivano dalle contingenze nazionali e internazionali (crisi inflazionistica, guerra, strascichi della pandemia, crisi idrica, necessità di conseguire a sprone battuto i “target” del PNRR per avere liquidità), quelle endogene derivano in parte dalla peculiare natura del governo in carica (che può ben definirsi un “Governo del Presidente” inteso come Presidente della Repubblica e cioè un “commissariamento” istituzionale di una democrazia parlamentare inetta) e in parte dalle dinamiche dei singoli partiti. Su quest’ultimo aspetto è bene rimarcare le inverse fortune di Lega e Fratelli d’Italia, direttamente legate a quelle dei due rispettivi capi partito, Salvini e Meloni. Il primo, trasformatosi da aggregatore di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 luglio 2022) Le contorsioni della, in questo primo scorcio ditorrida come poche, hanno motivazioni esogene ed endogene. Quelle esogene derivano dalle contingenze nazionali e internazionali (crisi inflazionistica, guerra, strascichi della pandemia, crisi idrica, necessità di conseguire a sprone battuto i “target” del PNRR per avere liquidità), quelle endogene derivano in parte dalla peculiare natura del governo in carica (che può ben definirsi un “Governo del Presidente” inteso come Presidente della Repubblica e cioè un “commissariamento” istituzionale di una democrazia parlamentare inetta) e in parte dalle dinamiche dei singoli partiti. Su quest’ultimo aspetto è bene rimarcare le inverse fortune di Lega e Fratelli d’Italia, direttamente legate a quelle dei due rispettivi capi partito, Salvini e Meloni. Il primo, trasformatosi da aggregatore di ...

