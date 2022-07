Una vita anticipazioni: Rosina e Hortensia deluse per l’accaduto (Di sabato 2 luglio 2022) Una vita anticipazioni, Rosina e Hortensia deluse per l’accaduto: cosa succede nella lunga puntata di sabato 2 luglio. Arrivano le anticipazioni per la nuova puntata della telenovela di Canale 5, che come al solito di sabato propone un appuntamento più lungo rispetto al normale. Valeria, di recente, ha avuto una crisi, mentre Ramon si convince di far pace con Liberto; Felipe sembra trovarsi davvero bene con Dori, nonostante le perplessità di Ignacio sull’infermiera. Le anticipazioni della puntata di sabato 2 luglio: Rosina e Hortensia rimangono deluse per l’accadutoIntanto, le due sorelle Rubio fanno un incontro particolare nel quartiere, nonostante rimangano ... Leggi su formatonews (Di sabato 2 luglio 2022) Unaper: cosa succede nella lunga puntata di sabato 2 luglio. Arrivano leper la nuova puntata della telenovela di Canale 5, che come al solito di sabato propone un appuntamento più lungo rispetto al normale. Valeria, di recente, ha avuto una crisi, mentre Ramon si convince di far pace con Liberto; Felipe sembra trovarsi davvero bene con Dori, nonostante le perplessità di Ignacio sull’infermiera. Ledella puntata di sabato 2 luglio:rimangonoperIntanto, le due sorelle Rubio fanno un incontro particolare nel quartiere, nonostante rimangano ...

Pubblicità

SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - TNannicini : Per la destra italiana, se hai avuto una concessione balneare devi tenertela a vita. Se sei un minore e hai studiat… - Tg3web : Un operaio 49enne di una ditta specializzata in demolizioni è morto cadendo da un ponteggio nel centro di Roma. La… - salvalente11 : RT @StefaniaBattis4: La vita in Ucraina. [no, se attraversi il confine, non vedi le stesse scene. No, in Russia non ci sono cadaveri squarc… - dyd74 : RT @GrazieAlCaxxo: Che strana la vita. Studi tutta una per fare il medico al meglio e ti radiano se scopri come curare il covid. Bastava na… -