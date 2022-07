Una Vita, anticipazioni 3 luglio: Lolita lascia la casa in cui viveva con Ramòn. Pascual contrario al legame tra Guillermo e Azucena (Di sabato 2 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 3 luglio: eccoci agli “spoiler del giorno dopo”. In puntata ci saranno Lolita e Ramòn,.che hanno ricominciato a litigare, al punto da far decidere alla vedova di Antonito di non vivere più sotto lo stesso tetto con il suocero. Tra poco scopriremo dove si trasferirà. Liberto e Rosina staranno sempre peggio, ma la Rubio deciderà di fare qualcosa di controproducente. Infine Pascual non vorrà che Guillermo si distragga troppo con Azucena e gli imporrà un divieto. Una Vita, anticipazioni 3 luglio: Lolita “abbandona” Ramòn e va a vivere alla pensione La convivenza tra Lolita e Ramòn si fa di nuovo insostenibile. Tra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 2 luglio 2022) Una: eccoci agli “spoiler del giorno dopo”. In puntata ci saranno,.che hanno ricominciato a litigare, al punto da far decidere alla vedova di Antonito di non vivere più sotto lo stesso tetto con il suocero. Tra poco scopriremo dove si trasferirà. Liberto e Rosina staranno sempre peggio, ma la Rubio deciderà di fare qualcosa di controproducente. Infinenon vorrà chesi distragga troppo cone gli imporrà un divieto. Una“abbandona”e va a vivere alla pensione La convivenza trasi fa di nuovo insostenibile. Tra ...

Pubblicità

SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - NetflixIT : Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, contro Vecna, una canzone può salvarci la vita. Non se la interrompi al… - Tg3web : Un operaio 49enne di una ditta specializzata in demolizioni è morto cadendo da un ponteggio nel centro di Roma. La… - imdemirci_ : @Milestemplaris Però se vieni adottato in Italia e vuoi tornare dalla latrina colombiana dalla quale ti hanno preso… - Zarmia2 : RT @aleph_con_zero: Altro che corsivo, in Veneto è da una vita che bestemmiamo in Arial grassetto, carattere 50 e Caps Lock. -