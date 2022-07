Una Vita, anticipazioni 3 luglio 2022: il rifiuto di Rosina (Di sabato 2 luglio 2022) Liberto insisterà per investire nell'affare delle accademie di lingue e penserà di vendere l'appartamento di Acacias per avere il denaro necessario. Tuttavia Rosina, non sarà affatto d'accordo e nel corso della puntata Una Vita in onda il 3 luglio 2022 su Canale 5, rifiuterà di mettere in vendita la casa. Nel frattempo, Pascual proibirà a Guillermo di passare del tempo con Azucena. Puntata Una Vita sabato 3 luglio 2022: Rosina non vuole vendere l'appartamento di Acacias Lolita non vorrà litigare nuovamente con suo suocero Ramon e per questo motivo si rifugerà alla pensione. La donna cercherà conforto in Fabiana e le chiederà dei consigli visto che non saprà se dire o no al parente chi sia davvero Fidel. Nel frattempo, la situazione economica di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 2 luglio 2022) Liberto insisterà per investire nell'affare delle accademie di lingue e penserà di vendere l'appartamento di Acacias per avere il denaro necessario. Tuttavia, non sarà affatto d'accordo e nel corso della puntata Unain onda il 3su Canale 5, rifiuterà di mettere in vendita la casa. Nel frattempo, Pascual proibirà a Guillermo di passare del tempo con Azucena. Puntata Unasabato 3non vuole vendere l'appartamento di Acacias Lolita non vorrà litigare nuovamente con suo suocero Ramon e per questo motivo si rifugerà alla pensione. La donna cercherà conforto in Fabiana e le chiederà dei consigli visto che non saprà se dire o no al parente chi sia davvero Fidel. Nel frattempo, la situazione economica di ...

Pubblicità

SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - NetflixIT : Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, contro Vecna, una canzone può salvarci la vita. Non se la interrompi al… - Tg3web : Un operaio 49enne di una ditta specializzata in demolizioni è morto cadendo da un ponteggio nel centro di Roma. La… - MaliceCallas : RT @fracco_: La vita delle persone timide è una vita discreta, delicata, lieve, una vita di incomprensioni, di piccoli gesti difficili, di… - chiara_valerio : RT @_sfogliatella_: Mettersi in cammino e chiedere qualcosa che ci spetta, il diritto alla felicità, a una vita migliore. #isoladearta #fr… -