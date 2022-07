“Una intrusa in spiaggia”. Carmen Di Pietro l’ha vista all’Isola dei Famosi: chi era e perché era lì (Di sabato 2 luglio 2022) Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi è stata una delle concorrenti più in vista dell’edizione da poco terminata, che ha visto il successo di Nicolas Vaporidis. A reality show finito, la showgirl ha deciso di rilasciare un’intervista a Fanpage e qui ha svelato un retroscena tenuto nascosto almeno fino a questo momento. Una situazione insolita, verificatasi dunque sulla spiaggia dell’Honduras, che ora ha voluto condividere con i suoi seguaci e con il pubblico questo racconto inedito. Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, qui è successo qualcosa di clamoroso nel corso della sua esperienza. Intanto, ha aperto le porte ad una nuova avventura con una persona speciale: “Un ritorno? Mai dire mai, mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)Dideiè stata una delle concorrenti più indell’edizione da poco terminata, che ha visto il successo di Nicolas Vaporidis. A reality show finito, la showgirl ha deciso di rilasciare un’intera Fanpage e qui ha svelato un retroscena tenuto nascosto almeno fino a questo momento. Una situazione insolita, verificatasi dunque sulladell’Honduras, che ora ha voluto condividere con i suoi seguaci e con il pubblico questo racconto inedito.Didei, qui è successo qualcosa di clamoroso nel corso della sua esperienza. Intanto, ha aperto le porte ad una nuova avventura con una persona speciale: “Un ritorno? Mai dire mai, mia ...

Pubblicità

asiaxsappho : sono in ospedale per fare una risonanza e ci sono tutte vecchie mi sento un’intrusa - gpellegrino55 : @HuffPostItalia Ci sarebbero migliaia di persone che hanno perso un familiare nei campi di sterminio.... Non avrebb… - Laura49979156 : @Iam_Francesca99 Be' diciamo 7 influenzer..e una intrusa...???? - laRoyalBlood_ : Comunque non per dire ma forse sto assistendo alla nascita di una love story dato che la tizia è seduta accanto a m… - 0kitask : @ER3NISM @smnchr scusa se sono in ritardo o come intrusa ma fhdjdjdnf io cerco una persona da aggiungere all'abbona… -