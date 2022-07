Un Posto al Sole, anticipazioni 4 luglio: cosa succederà (Di sabato 2 luglio 2022) I fan della soap in onda su Rai Tre attendono di scoprire cosa succederà durante la nuova puntata di Un Posto al Sole A breve nuovi episodi di Un Posto al Sole su Rai 3, di certo i colpi di scena non mancheranno. Dopo la pausa del weekend lunedì 4 luglio 2022 alle 20.45 la nota ed amatissima soap torna a tenere compagnia ai telespettatori. cosa succederà? Un Posto al Sole logo (Screenshot da Instagram)Lunedì 4 luglio 2022 andrà in onda l’episodio numero 5981, Roberto Ferri continua a vivere una situazione delicata, Lara è in attesa di suo figlio, di certo non si sarebbe mai aspettato di diventare ancora padre alla sua età, soprattutto con una donna che nemmeno ama. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 2 luglio 2022) I fan della soap in onda su Rai Tre attendono di scopriredurante la nuova puntata di UnalA breve nuovi episodi di Unalsu Rai 3, di certo i colpi di scena non mancheranno. Dopo la pausa del weekend lunedì 42022 alle 20.45 la nota ed amatissima soap torna a tenere compagnia ai telespettatori.? Unallogo (Screenshot da Instagram)Lunedì 42022 andrà in onda l’episodio numero 5981, Roberto Ferri continua a vivere una situazione delicata, Lara è in attesa di suo figlio, di certo non si sarebbe mai aspettato di diventare ancora padre alla sua età, soprattutto con una donna che nemmeno ama. ...

Pubblicità

illusioneottica : @kiara86769608 Non sono per niente d'accordo! se fino a IERI #Santoro è stato PALESEMENTE CONTRO il @Mov5Stelle , N… - cabezon29 : @NonSoloJuve Servi servi servi, adani mi è antipatico ma quanti ha ragione. Leccano il culo alla juve pur di avere… - Federic26796439 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Va benissimo scandalizzarsi e pene più severe ma,ricordo anche persone ricoverate a… - gpcassandra63es : @Dory79898012 @Massimi06250625 La Meloni è favorevole a tutto. Le basta ' Un Posto al Sole '... - addictedltoyou : ho messo twitter bianco perché sono in viaggio e ci sta troppo sole, ma cos'è un altro posto ahhahaha non riconosco… -