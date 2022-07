Un nuovo portiere per la Fiorentina | in arrivo Pierluigi Gollini

(Di sabato 2 luglio 2022)sarà un giocatore della. Come dichiarato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la società viola ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento delclasse ’95. Si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 8,5 milioni di euro. Mancano soltanto le visite mediche e la firma per la fumata bianca.alla: ecco iltitolare per la compagine toscana Dopo una stagione deludente in prestito con la maglia del Tottenham,è pronto a tornare ad avere un ruolo da protagonista in Serie A. A puntare sul giovaneitaliano ci ha pensato la. Infatti, con Dragowski in uscita, ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'Inter ha un nuovo portiere: depositato il contratto di Onana ?? - GenoaCFC : ?? Josep #Martinez è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere, cresciuto nella cantera del Barcellona, nell’ultima… - TommySogni : RT @universo_calcio: #Gollini ???? sarà il nuovo portiere della #Fiorentina ?? @TommySogni - universo_calcio : #Gollini ???? sarà il nuovo portiere della #Fiorentina ?? @TommySogni - aleperro10 : #Calciomercato | #Gollini sarà un nuovo giocatore della @acffiorentina. Il portiere arriverà dall'@Atalanta_BC con… -

... l'ex, accompagnato da Giulio Migliaccio che sarà responsabile dell'area tecnica e dal ...si trasformerà in energia positiva ed in tutto quello che serve per far bene in questoprogetto ...Fanno parte del gruppo invece 3 elementi tornati alla base: ilVettorel e gli attaccanti ... Confermato Minelli , c'è ilarrivo Turati dal Sassuolo e Vettorel reduce da una buona stagione ...Il doppio ex di Torino e Fiorentina, Eraldo Pecci, ha parlato a Radio Bruno di due acquisti in orbita viola, provenienti proprio dal Torino. Mandragora, che è già diventato viola, ...Il nuovo ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa di presentazione, puntando subito al mercato: ...