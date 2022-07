(Di sabato 2 luglio 2022) Lo scontro tra il premier Mario Draghi e il suo predecessore a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, tiene banco da giorni con un incontro (forse) chiarificatore fissato per lunedì. A rendere incandescente il clima nel governo le affermazioni del sociologo Domenico De Masi, vicino ai 5stelle. Beppe Grillo, haal Fatto, gli ha confidato che Draghi avrebbe chiesto la rimozione dida capo politico del Movimento. A fornire un retroscena inedito e una chiave di lettura diversa alla vicenda che rischia di terremotate la maggioranza, è Antonio Maria Rinaldi, esponente della Lega. Nella puntata di sabato 2 luglio di Controcorrente, il leghista confida a Veronica Gentili di aver parlato recentemente con "esponente di peso dei 5Stelle", "undi ferro", e da questo colloquio Rinaldi ha tratto alcune conclusioni sulla ...

Pubblicità

tempoweb : 'Un contiano mi ha detto...' smascherato il giochetto di Giuseppi, cosa c'è dietro lo strappo #M5s #controcorrente… - tordi_luciano : @TOBIABEA @Ci1812 Mi twitta un link dove De Masi avrebbe affermato che glie lo avrebbero detto? E comunque, se lo a… - ExRenziani : @lucadoro_ Ho per caso detto che Conte è un santo? Il contiano @the_highsparrow è il primo a dire che ha fatto male… -

...il travaso verso la nuova creatura dimaiana non porta scompiglio soltanto nel M5s rimasto, ... come se l'ex premier potesse sperimentarsi nel ruolo di federatore (se l'erada solo, Conte, ...Sappiamo che Grillo lo ha, che Domenico De Masi lo ha confermato. E che le smentite ufficiali,... Draghi spieghi agli italiani le sue vere intenzioni!", grida su Facebook il deputato...Lo scontro tra il premier Mario Draghi e il suo predecessore a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, tiene banco da giorni con un incontro (forse) ...Il mondo - è stato detto - non finirà con uno schianto, ma con un piagnisteo. Il governo Draghi, almeno secondo il leader di "Italia al centro" Giovanni Toti, potrebbe invece chiudersi proprio con uno ...