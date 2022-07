Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife cancellata dopo una sola stagione | “Non andrà avanti”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 luglio 2022) Un– Thesi concluderà con la prima. Nessun rinnovo per la serie di Steven Moffat, che pure vanta successi del calibro di Doctor Who e Sherlock nel suo curriculum. Stavolta, evidentemente, qualcosa non è andato. Un– Thenon avrà un seguito: la serie ha raccolto giudizi contrastanti, apprezzata per il romanticismo ma anche criticata per alcuni meccanismi del racconto, e alla fine HBO ha deciso di staccarle la spina. Come sempre, in questi casi, a decidere sono gli ascolti. O meglio, nel caso di HBO Max, le visualizzazioni. Il finale della primadi Un ...