Ultime Notizie – Ucraina | Servizio Emergenze | “A Odessa la gente piange disperata | è straziante”

(Di sabato 2 luglio 2022) “Oggi, sul luogo dell’attacco adla situazione è ancora più difficile. Le personevano moltissimo. Lagridava, specialmente le donne adulte, erano incredule, incapaci di realizzare, non riuscivano a capire come si possano uccidere le persone, i bambini, mentre stanno dormendo. Oggi, rispetto a ieri, c’è la realizzazione delle persone che sono rimaste senza casa, senza soldi, senza nulla. L’atmosfera è molto cupa, è”. E’ la testimonianza all’Adnkronos della portavoce delNazionale per leucraino (Ses), Maryna Martynenko, che racconta la situazione sul posto all’indomani dell’attacco missilistico in piena notte su edifici residenziali della città portuale di. “Dal punto di vista emotivo ...