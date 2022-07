Ultime Notizie – Nozze Turci-Pascale, abito bianco e sì nel segno del Brunello (Di sabato 2 luglio 2022) Alla fine il fatidico sì è stato pronunciato con un ‘dress code total white’. Dopo aver tenuto banco per giorni sulle cronache rosa, loro malgrado visto che avevano evitato ogni pubblicità, Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite civilmente a Montalcino, in provincia di Siena. Il sì della cantautrice romana e dell’ex compagna di Silvio Berlusconi è stato proclamato a voce alta, oggi pomeriggio, in una cerimonia a cui hanno avuto accesso solo pochi amici e parenti, una trentina, nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori, sede storica del municipio nel borgo famoso nel mondo per il vino Brunello. Le neo spose, arrivate in auto, hanno fatto il loro ingresso in Comune alle 17.20, attese in piazza da un piccolo gruppo di curiosi e molti fotografi e cameramen. Per la sobria e intima cerimonia, entrambe vestite ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 2 luglio 2022) Alla fine il fatidico sì è stato pronunciato con un ‘dress code total white’. Dopo aver tenuto banco per giorni sulle cronache rosa, loro malgrado visto che avevano evitato ogni pubblicità, Paolae Francescasi sono unite civilmente a Montalcino, in provincia di Siena. Il sì della cantautrice romana e dell’ex compagna di Silvio Berlusconi è stato proclamato a voce alta, oggi pomeriggio, in una cerimonia a cui hanno avuto accesso solo pochi amici e parenti, una trentina, nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori, sede storica del municipio nel borgo famoso nel mondo per il vino. Le neo spose, arrivate in auto, hanno fatto il loro ingresso in Comune alle 17.20, attese in piazza da un piccolo gruppo di curiosi e molti fotografi e cameramen. Per la sobria e intima cerimonia, entrambe vestite ...

