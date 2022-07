Ultime Notizie – Morto Aldo Balocco | presidente onorario della storica azienda

(Di sabato 2 luglio 2022) E’a 91 annidolciaria “da lui portata ad essere una delle realtà industriali più conosciute, moderne e solide del Paese”. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Nato a Fossano (Cuneo) nel 1930,ha portato oggi laa disporre di oltre 75.000 mq coperti, con dieci impianti di produzione per biscotti da prima colazione, lievitati da ricorrenza e wafer. Negli ultimi dieci anni ha sostenuto investimenti tecnologici per oltre 100 milioni di euro e rappresenta per il territorio un vanto in termini di efficienza, crescita e solidità finanziaria. Sviluppa un giro d’affari di 200 milioni di euro, con ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - ParliamoDiNews : Terremoto oggi Iran M 6.2/ Ingv ultime notizie, almeno tre morti e 18 feriti #terremoto #iran #ingv #ultime… - ines_bianca : RT @AIRAODV: Ultime notizie - COVID-19 E LAVORATORI FRAGILI: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO. Con una nota del 30 giugno, il Minist… - Antonie62537279 : RT @Agenzia_Ansa: Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli italiani po… -

Il Sole 24 ORE

Continua a salire il numero dei contagi da Covid in Veneto che tocca quota 8.110 (+151) nuovi casi nelle24 ore, mentre sono 5 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.875.446, quello dei decessi a 14.813. Prosegue l'aumento ...Terremoto oggi Iran M 6.2/ Ingv, almeno tre morti e 18 feriti La Difesa 'non può ignorare l'ascesa esponenziale e la sfida cronica della Cina , non solo nel Mar cinese meridionale, ma ... Ucraina ultime notizie. Nuovi aiuti Usa a Kiev: missili, radar e difesa anti-aerea il centrocampista di 23 anni ha ricevuto un pallone dalla trequarti e senza nemmeno pensarci si è coordinato in semi rovesciata, segnando un gol magnifico. Galoppo è stato accostato anche al Napoli ...Roma, 2 lug. (Adnkronos) - A Kremenchuk, la città ucraina colpita da un attacco missilistico nei giorni scorsi che ha distrutto un centro commerciale, sono in corso i lavori per lo sgombero delle ...