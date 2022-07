Ultime Notizie – Messico | ucciso imprenditore di origine italiana

(Di sabato 2 luglio 2022) L’alberghiero diRaphael Tunesi è stato assassinato ieri in, nel comune di Palenque, nel Chiapas, nei pressi di una scuola. Secondo le autorità, diversi uomini armati hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, che stava andando a prendere le figlie alla scuola La Escriba, e gli hanno sparato. La Procura ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire l’accaduto. A riferirne è ‘El Pais’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Meteo per Sabato 2 Luglio 2022, Crotone. Giornata prevalentemente serena e afosa, temperatura minima di 23°C e massima di 36°C ...Non solo laghi e fiumi, in Lombardia la siccità prosciuga anche i fontanili. Lo rende noto la Coldiretti regionale nel sottolineare che l'abbassamento delle falde acquifere, provocato dalla mancanza d ...