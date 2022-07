Ultime Notizie – Inflazione | dai voli agli alberghi | ecco i rialzi delle vacanze

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 luglio 2022) Daiinternazionali al noleggio auto e. Chi si appresta a partire per le ferie si trova a fronteggiare un quadro non certo confortante. A segnalarlo è L’Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat resi noti ieri per stilare quattro classifiche, quella dei servizi che a giugno hanno registrato i maggioriannui per quanto riguarda le voci legate alle, quella dei prodotti alimentari e le classifiche assolute dei rincari mensili e annuali. In testa alla top ten, il più che raddoppio dei prezzi deiinternazionali che decollano del 124,1% su giugno 2021 e che hanno anche il primato rispetto a tutte le voci del paniere e si collocano al 2° posto assoluto degli incrementi mensili con +21,3%. ...