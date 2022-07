Ultime Notizie – Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United (Di sabato 2 luglio 2022) Cristiano Ronaldo chiede la cessione al Manchester United. L’attaccante portoghese, 37 anni, ha comunicato al club che vorrebbe lasciare l’Old Trafford se i red devils dovessere ricevere un’offerta adeguata. Ronaldo è tornato allo United lo scorso anno, quando ha lasciato la Juventus alla fine di un triennio bianconero. Il Manchester ha vissuto un’annata deludente, chiudendo al sesto posto in Premier League e mancando la qualificazione alla prossima Champions League. Per la prima volta in carriera, quindi, Ronaldo si vedrebbe costretto a giocare in Europa League. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 2 luglio 2022)chiede la cessione al. L’attaccante portoghese, 37 anni, ha comunicato al club che vorrebbel’Old Trafford se i red devils dovessere ricevere un’offerta adeguata.è tornato allolo scorso anno, quando ha lasciato la Juventus alla fine di un triennio bianconero. Ilha vissuto un’annata deludente, chiudendo al sesto posto in Premier League e mancando la qualificazione alla prossima Champions League. Per la prima volta in carriera, quindi,si vedrebbe costretto a giocare in Europa League. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

