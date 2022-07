Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 2 386 contagi e 2 morti | bollettino 2 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono 2.386 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e dati deldella regione. Registrati 2. I nuovi casi, di cui 2.296 diagnosticati da antigenico, sono stati individuati dall’analisi di 7.438 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+1), 28.094 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.263). Si registrano due decessi: un residente nell’ambito territoriale della ASL di Cagliari e un residente nell’ambito territoriale della ASL di Sanluri. Lo comunica l’ufficio stampa della Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione