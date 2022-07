Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 2 196 contagi e 2 morti | bollettino 2 luglio

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono 2.196da coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2. I nuovi casi sono stati individuati su 6.879 tamponi effettuati. Si segnalano altri 743 guariti. Il, inoltre, registra +1.451 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 200) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nella regione di Sumy, nell'Ucraina nordorientale, sono stati sparati nelle ultime 24 ore circa 270 missi… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Servizio 118: tornano ad aumentare i casi di polmonite - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Nella regione di Sumy, nell'Ucraina nordorientale, sono stati sparati nelle ultime 24 ore circa 270 missili di… -

TEMI: auto polizia locale manzano comune di manzanofvgmanzano polizia locale manzanoArrivata una nuova auto green per la polizia locale di Manzano Il sogno di una ...Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme mentre faceva una video chiamata a con la sua fidanzata… L'incredibile episodio di una ferocia inaudita, giovedì notte a Frattamaggiore in ...Domenica 3 luglio, alle 21 al Pala De André, per la Quinta Sinfonia di Cajkovskij e il Concerto per violino di Schumann ...Si tratta del terzo avvistamento della musa di Woody Allen. Si trova nella Capitale da qualche settimana per girare «Book Club 2 - The Next Chapter» diretto da Bill Holderman ...