Ultime Notizie – Covid Italia | salgono le reinfezioni | sono al 9 | 5%

(Di sabato 2 luglio 2022) Continua a crescere la quota dini contagiati da Sars-CoV-2 dopo avere già superato precedenti infezioni. “Nell’ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari a 9,5%, in aumento rispetto alla settimana precedente (8,4%, dato con tempi di consolidamento maggiori rispetto ad altre informazioni)”. E’ quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di-19. Complessivamente, si legge, “dal 24 agosto 2021 al 28 giugno 2022stati segnalati 587.347 casi di reinfezione, pari a 4,0% del totale dei casi notificati”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione