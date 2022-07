Ufficiale: il Palermo allo sceicco Mansour proprietario del City - Sport - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) Lo sceicco Mansour Bin Zayeh Il Palermo ha una nuova proprietà e sta per entrare in una nuova era. I tifosi sono già pronti a sognare, come dimostrano le migliaia di messaggi social che seguono il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) LoBin Zayeh Ilha una nuova proprietà e sta per entrare in una nuova era. I tifosi sono già pronti a sognare, come dimostrano le migliaia di messaggi social che seguono il ...

Pubblicità

palermo24h : Ufficiale: Acicatena, riconferma per Barbagallo! - palermo24h : Ufficiale: Leonfortese, Callejo c’è! - palermo24h : Ufficiale: Pro Favara, che botto dall’Uruguay! - palermo24h : Ufficiale: Misilmeri, restano Giuliano e Lo Gerfo! - cervellerap : Giornata storica per il #Palermo. Firmati i contratti con il #City Group, 13 milioni per l’80% della proprietà. Lun… -