UFFICIALE – Cremonese | acquistato Milanese dalla Roma

(Di sabato 2 luglio 2022) La, fresca del ritorno in Serie A, ha definito il secondo innesto dopo Vasquez, con il giovane Tommaso Pantaleo, giovane scuola. I lombardi lo hanno acquisito a titolo definitivo, sebbene i costi dell’operazione non siano noti. Un acquisto di sicura prospettiva per il centrocampo., la crescitanasce nel 2002 a Galatina, in provincia di Lecce, e sbarca giovanissimo nella capitale, sponda giallorossa. Compie tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in Primavera, dove si conferma una buona mezzala con ottime doti di inserimento. Ha il tempo di debuttare con la maglia dellacon Paulo Fonseca, in Europa League, nel novembre 2020 contro il Cluj. Realizza un assist e nella gara successiva si toglie ...