(Di sabato 2 luglio 2022) A spiazzare il web è stata ladell’ex volto di UeD Fabio Colloricchio, Violeta Mangrigan. Attualmente incinta, la donna ha rivelatoutilizzerà ladopo aver partorito. “Eccoutilizzerò la” – Dopo essersi conosciuti a Supervivientes, Violeta e Fabio non si sono più lasciati. I due, inoltre, sono in attesaL'articolo

Pubblicità

DailyNews 24

'Ma ti pare che sono una persona di livello basso così!' , a questa domanda della Platano, Tina risponde con sì. A questo punto, interviene Maria De Filippi che non trattiene la sua furia ...'Ma ti pare che sono una persona di livello basso così!' , a questa domanda della Platano, Tina risponde con sì. A questo punto, interviene Maria De Filippi che non trattiene la sua furia ... UeD, la spiazzante dichiarazione della fidanzata di un ex tronista: "Userò la placenta come fertilizzante" A spiazzare il web è stata la dichiarazione della fidanzata dell'ex volto di UeD Fabio Colloricchio, Violeta Mangrigan. Attualmente incinta, la donna ha ...