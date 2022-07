Pubblicità

glooit : Udinese: tesserato il francese Guessand leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

Axel Guessand è un giocatore dell'. Lo annuncia il club friulano in una nota. Il francese ha firmato un contratto che lo lega alla società bianconera fino al 30 giugno 2025. Guessand è nato a Schiltigheim il 6 novembre 2004. ...La società giallorossa infatti annuncia di avereil calciatore classe 2002 Samueal ...giovanili del Napoli ha completato il percorso giovanile al Benevento e nella primavera dell', con ... Udinese: tesserato il francese Guessand - Calcio Axel Guessand è un giocatore dell'Udinese. Lo annuncia il club friulano in una nota. Il francese ha firmato un contratto che lo lega alla società bianconera fino al 30 giugno 2025. Guessand è nato a S ...Il Palermo cerca l’ultimo tassello per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione Con De Rose, Dall’Oglio e probabilmente Luperini che resteranno in rosa anche nella prossima stagione s ...