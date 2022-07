Ucraina, Zelensky: “Russia occupa ancora 2.610 città e villaggi” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dopo il 24 febbraio, il territorio di dieci regioni è stato interessato dalle ostilità. Durante questo periodo, 1.027 città e paesi sono stati liberati e altri 2.610 sono ancora sotto l’occupazione russa”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si esprime così in un video su Telegram sottolineando – in vista della conferenza di Lugano sulla ricostruzione del Paese in guerra – che “la maggior parte di questi centri ha bisogno di essere ricostruita”. “Decine di città in altre regioni dell’Ucraina sono state colpite da razzi. Centinaia di imprese sono state distrutte e tra queste ci sono anche industrie complesse e molto pericolose, di chimica e metallurgia”, evidenzia Zelensky, che conclude: “Abbiamo già iniziato da soli a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dopo il 24 febbraio, il territorio di dieci regioni è stato interessato dalle ostilità. Durante questo periodo, 1.027e paesi sono stati liberati e altri 2.610 sonosotto l’zione russa”. Il presidente dell’, Volodymyr, si esprime così in un video su Telegram sottolineando – in vista della conferenza di Lugano sulla ricostruzione del Paese in guerra – che “la maggior parte di questi centri ha bisogno di essere ricostruita”. “Decine diin altre regioni dell’sono state colpite da razzi. Centinaia di imprese sono state distrutte e tra queste ci sono anche industrie complesse e molto pericolose, di chimica e metallurgia”, evidenzia, che conclude: “Abbiamo già iniziato da soli a ...

