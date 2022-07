**Ucraina: Podolyak, 'Russia terrorizza cittadini affinché il governo scenda a negoziati'** (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "La Russia cerca di terrorizzare i cittadini affinché il governo ucraino scenda a negoziati con lei". Lo afferma Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al Canale 24. "D'altro canto -aggiunge Podolyak- loro non tengono assolutamente conto di come reagisca il mondo agli attacchi missilistici dei quartieri residenziali. I russi costringono la nostra gente a fare pressioni sul governo affinché il governo dica di 'scendere ai compromessi territoriali'". Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Lacerca dire iilucrainocon lei". Lo afferma Mykhailo, consigliere del presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al Canale 24. "D'altro canto -aggiunge- loro non tengono assolutamente conto di come reagisca il mondo agli attacchi missilistici dei quartieri residenziali. I russi costringono la nostra gente a fare pressioni sulildica di 'scendere ai compromessi territoriali'".

