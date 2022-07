**Ucraina: Odessa, il 2 luglio dichiarato giorno di lutto per le vittime dell'attacco** (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Oggi, 2 luglio, è stato dichiarato giorno di lutto per i morti nella regione di Odessa. Lo riporta il canale di news ucraino Nikvesta. Il numero delle vittime dell'attacco missilistico su Serhiyivka nella regione di Odessa è salito a 21 persone. Ieri, 16 persone sono state uccise in un edificio residenziale e 5 persone sono rimaste uccise nel territorio del centro ricreativo, di cui 1 bambino. Altre 39 persone sono rimaste ferite. I soccorritori continuano a rimuovere i detriti. Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Oggi, 2, è statodiper i morti nella regione di. Lo riporta il canale di news ucraino Nikvesta. Il numero'attacco missilistico su Serhiyivka nella regione diè salito a 21 persone. Ieri, 16 persone sono state uccise in un edificio residenziale e 5 persone sono rimaste uccise nel territorio del centro ricreativo, di cui 1 bambino. Altre 39 persone sono rimaste ferite. I soccorritori continuano a rimuovere i detriti.

