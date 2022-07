Tyrell Malacia volerà per completare la mossa del Manchester United domenica (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 18:26:12 Ecco quanto riportato poco fa: Sabato è stata fornita una nuova visione dell’imminente trasferimento di Tyrell Malacia al Manchester United. Ovviamente è risaputo che il talento olandese Malacia è pronto a collaborare con i Red Devils in vista della prossima stagione. Ciò arriva dopo che il connazionale Erik ten Hag ha sanzionato la firma della stella del Feyenoord come suo primo affare in entrata dell’Old Trafford, evidentemente impressionato dalla forma di Malacia nel corso delle ultime due stagioni di Eredivisie. Il 22enne, in precedenza propenso a portare i suoi talenti in Francia con l’Olympique Lyonnais, è quindi in linea con Luke Shaw per i ruoli da titolare nella metà rossa del Manchester avanzando, relegando Alex Telles al 3° posto del ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 18:26:12 Ecco quanto riportato poco fa: Sabato è stata fornita una nuova visione dell’imminente trasferimento dial. Ovviamente è risaputo che il talento olandeseè pronto a collaborare con i Red Devils in vista della prossima stagione. Ciò arriva dopo che il connazionale Erik ten Hag ha sanzionato la firma della stella del Feyenoord come suo primo affare in entrata dell’Old Trafford, evidentemente impressionato dalla forma dinel corso delle ultime due stagioni di Eredivisie. Il 22enne, in precedenza propenso a portare i suoi talenti in Francia con l’Olympique Lyonnais, è quindi in linea con Luke Shaw per i ruoli da titolare nella metà rossa delavanzando, relegando Alex Telles al 3° posto del ...

