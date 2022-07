(Di sabato 2 luglio 2022) Duesono state filmate mentre rientravano completamentein albergo o nella casa vacanze presa in affitto, probabilmente da una spiaggia, questa mattina, alle prime ore della giornata, a, in provincia di Lecce. Non sono chiare le motivazioni o le circostanze della breve passeggiata che, oltre ad attrarre chi poi le ha riprese indivulgando la scena sui social, ha incuriosito iimpegnati nel loro lavoro. Potrebbero aver partecipato alla consuetudine, da quanto emerge piuttosto diffusa, di fare il bagno nudi di notte oin una spiaggia nei pressi del centro della cittadina. Oppure sono state private degli indumenti al momento del ritorno sulla spiaggia dopo il bagno e hanno fatto di necessità virtù.a ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Turiste girano nude per Gallipoli all’alba inseguite dai netturbini. Il video fa il giro del web… - Bomberleooo : le tipe a Barcellona sia turiste che del posto girano in top e senza reggiseno, cosa molto apprezzabile, cosa stiam… -

NapoliToday

... grazie alla generosa disponibilità di un professore, due ragazziper la loro città per ... Duesi avvicinarono al vecchietto e anch'esse in una lingua straniera fatta principalmente di ...... grazie alla generosa disponibilità di un professore, due ragazziper la loro città per ... Duesi avvicinarono al vecchietto e anch'esse in una lingua straniera fatta principalmente di ... Investita da una moto ai Tribunali: tre arresti. C'è anche il figlio di un Contini È diventato virale sui social un video in cui si vedono due turiste passeggiare nude nel centro storico di Gallipoli. Le donne erano probabilmente di ritorno dalla vicina ...«Benvenuti nella bellezza di Lecce e delle nostre coste», è il messaggio del vescovo di Lecce Michele Seccia ai turisti. Le parole del vescovo Seccia ...