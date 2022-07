Turci-Pascale | è il giorno del sì | i dettagli | gli auguri di Paolo Berlusconi e il regalo di Silvio

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - anis_epis : RT @magnomiche: Italia Oggi Auguri a Francesca Pascale e Paola Turci - Gazzettino : Francesca Pascale e Paola Turci, oggi il matrimonio a Montalcino: location, orario, invitati e menù. Gli aug... -

Alla fine sarà festa, anche senza tutta la privacy che avrebbero desiderato, per Paolae Francescache oggi a Montalcino, in Toscana, si uniscono civilmente davanti a sceltissimi amici, per poi festeggiare nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d'Orcia. Ma ...Luglio, col bene che ti voglio... cantava molti anni fa Riccardo Del Turco in una spensierata canzone di amori balneari, e tanto bene devono volersi Francescae Paolaper unirsi civilmente , incuranti delle temperature sahariane, proprio oggi sabato 2 luglio , dopo due anni di relazione solo da poco confermata. La coppia è stata sommersa da ...Tra poco ore Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno. Volevano tenere la notizia riservata per amici e parenti, la cantante e l'ex di Silvio Berlusconi, ma una volta trapelata la notizia non ...Francesca Pascale e Paola Turci si uniscono civilmente in Comune a Montalcino (guarda). Poi, la festa al catsello di Velona, oggi trasformato in uno spa hotel super lusso con ...