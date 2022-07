Turci-Pascale, è il giorno del sì: i dettagli, gli auguri di Paolo Berlusconi e il regalo di Silvio (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi, sabato 2 luglio, Francesca Pascale e Paola Turci celebreranno il loro amore. Una storia, la loro, venuta alla luce Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi, sabato 2 luglio, Francescae Paolacelebreranno il loro amore. Una storia, la loro, venuta alla luce Perizona Magazine.

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Fracesca Pascale e Paola Turci. L'unione civile a Montalcino. Poi la festa in un castello in Va… - VeraNotizia : L'affondo dei 5s estremi, il Covid d'estate, l'unione Pascale-Turci. Con Airola, Cartabellotta, Costa, Luxuria e Ze… - paferro : @vaux_hall Una volta, da piccolo, ero riuscito a far assaggiare a un amico una pigna alla brace con una spennellata… -