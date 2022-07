Tragedia in Calabria, una donna di 71 anni è stata uccisa a coltellate dal marito (Di sabato 2 luglio 2022) A Mandatoriccio, in Calabria, una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata uccisa a coltellate. Il marito, Luigi Carlino, 73 anni, ha poi confessato l’omicidio. Femminicidio in Calabria: donna uccisa a coltellate A dare l’allarme ai carabinieri è stata la figlia, preoccupata di non sentire da giorni la madre. La vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue con diverse ferite da arma da taglio al torace e all’addome. L’uomo, che al momento del ritrovamento del cadavere non si trovava in casa, è stato poi rintracciato dagli investigatori non lontano dall’abitazione e trasferito in caserma dai carabinieri. Poi la confessione del reato. Secondo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) A Mandatoriccio, in, unadi 71, Domenica Caligiuri, è. Il, Luigi Carlino, 73, ha poi confessato l’omicidio. Femminicidio inA dare l’allarme ai carabinieri èla figlia, preoccupata di non sentire da giorni la madre. La vittima èritrovata in una pozza di sangue con diverse ferite da arma da taglio al torace e all’addome. L’uomo, che al momento del ritrovamento del cadavere non si trovava in casa, è stato poi rintracciato dagli investigatori non lontano dall’abitazione e trasferito in caserma dai carabinieri. Poi la confessione del reato. Secondo ...

Pubblicità

Angelo06208533 : RT @Cosenza2punto0: Rende, tragedia sfiorata nella notte: giovane si cosparge di benzina per darsi fuoco - CN24_tv : Tragedia nel vibonese, 62enne muore schiacciato sotto un trattore ?? QUI ? - Cosenza2punto0 : Rende, tragedia sfiorata nella notte: giovane si cosparge di benzina per darsi fuoco - inews__24 : ??Vera e propria tragedia quella che si é consumata in una casa di riposo in #Calabria #27giugno - CN24_tv : Incendi, Ferrara (M5S): “Calabria impreparata nonostante tragedia dell’anno scorso” ?? QUI ??… -