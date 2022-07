Tra Russia e Ucraina scoppia la guerra della zuppa (Di sabato 2 luglio 2022) Stampa italiana in delirio sulla vittoria dell’Ucraina a tavola. Ebbene si, nella giornata del 1 luglio famosa per l’inaugurazione ufficiale della Stazione di Milano nel 1931, per essere il giorno in cui viene disciolto ufficialmente il Patto di Varsavia nel 1991, si aggiunge un altro evento epico per la nostra nazione: gli ucraini sconfiggono i russi in cucina. “Il Borscht ucraino è patrimonio Unesco: battuta la Russia”, titola Repubblica aggiungendo: “L’Ucraina ha vinto la guerra del borscht”. E ancora, il Messaggero: “Bortsch, l’Ucraina vince la guerra sul piatto conteso. Una proclamazione che innesca un nuovo scontro, questa volta sul piano identitario della tradizione culinaria, tra Ucraina e Russia”. Ed è così ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 2 luglio 2022) Stampa italiana in delirio sulla vittoria dell’a tavola. Ebbene si, nella giornata del 1 luglio famosa per l’inaugurazione ufficialeStazione di Milano nel 1931, per essere il giorno in cui viene disciolto ufficialmente il Patto di Varsavia nel 1991, si aggiunge un altro evento epico per la nostra nazione: gli ucraini sconfiggono i russi in cucina. “Il Borscht ucraino è patrimonio Unesco: battuta la”, titola Repubblica aggiungendo: “L’ha vinto ladel borscht”. E ancora, il Messaggero: “Bortsch, l’vince lasul piatto conteso. Una proclamazione che innesca un nuovo scontro, questa volta sul piano identitariotradizione culinaria, tra”. Ed è così ...

