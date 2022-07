Tour de France 2022, perché è stato azzerato il distacco all’arrivo di Tadej Pogacar: il regolamento (Di sabato 2 luglio 2022) Tadej Pogacar è rimasto coinvolto in una caduta quando mancavano 2,7 km al traguardo della seconda tappa del Tour de France 2022. Il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle, favorito della vigilia per conquistare il terzo sigillo consecutivo, è riuscito a restare in piedi, ma si è trovavo intruppato in un groviglio di biciclette e si è così staccato dai migliori di giornata. Una quarantina di uomini si sono infatti involati verso l’arrivo senza problemi, mentre gli altri (tra cui lo sloveno) sono rimasti indietro. Tadej Pogacar è però stato estremamente fortunato. Il regolamento, infatti, prevede che in caso di cadute o incidenti meccanici all’interno degli ultimi 3 chilometri, i ciclisti attardati vengano accreditati ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)è rimasto coinvolto in una caduta quando mancavano 2,7 km al traguardo della seconda tappa delde. Il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle, favorito della vigilia per conquistare il terzo sigillo consecutivo, è riuscito a restare in piedi, ma si è trovavo intruppato in un groviglio di biciclette e si è così staccato dai migliori di giornata. Una quarantina di uomini si sono infatti involati verso l’arrivo senza problemi, mentre gli altri (tra cui lo sloveno) sono rimasti indietro.è peròestremamente fortunato. Il, infatti, prevede che in caso di cadute o incidenti meccanici all’interno degli ultimi 3 chilometri, i ciclisti attardati vengano accreditati ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Jakobsen vince Van Aert maglia gialla. Neutralizzato il distacco di Pogacar -… - SportRepubblica : Tour de France, Jakobsen vince in volata la seconda tappa. van Aert conquista la maglia gialla - SportRepubblica : Tour de France, Jakobsen vince in volata la seconda tappa. van Aert conquista la maglia gialla - SpazioCiclismo : Una vittoria speciale per Fabio Jakobsen #TDF2022 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: La prima volata è di Jakobsen, Van Aert nuova maglia gialla #TourdeFrance -