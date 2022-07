Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Fabio Jakobsen primeggia da favorito, Wout van Aert alla grande in Maglia Gialla (Di sabato 2 luglio 2022) pagelle SECONDA TAPPA Tour DE France 2022 Fabio Jakobsen, voto 9: la Quick-Step Alpha Vinyl Team oggi non è perfetta, lavora tanto nella fase pre della volata, poi si perde nel momento decisivo. Il neerlandese però parte da grande favorito e non fallisce l’obiettivo: con una volata di rimonta, diversa dalle solite, riesce a sorpassare tutti e a portare a casa il primo successo di tappa al Tour de France. Vista la condizione molto probabilmente non sarà l’ultimo: già domani andrà per il bis. Wout van Aert, voto 8: il belga voleva la Maglia Gialla. L’ha sfiorata ieri, battuto dal connazionale LampAert per pochissimi ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)SECONDA TAPPADE, voto 9: la Quick-Step Alpha Vinyl Teamnon è perfetta, lavora tanto nella fase pre della volata, poi si perde nel momento decisivo. Il neerlandese però parte dae non fallisce l’obiettivo: con una volata di rimonta, diversa dalle solite, riesce a sorpassare tutti e a portare a casa il primo successo di tappa alde. Vista la condizione molto probabilmente non sarà l’ultimo: già domani andrà per il bis.van, voto 8: il belga voleva laGi. L’ha sfiorata ieri, battuto dal connazionale Lampper pochissimi ...

