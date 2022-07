Tour de France 2022, la tappa di domani Vejle-Sonderborg: percorso e altrimetria. Ghiotta chance per le ruote veloci (Di sabato 2 luglio 2022) Il Tour de France 2022 ha preso il via con una sorprendente vittoria, quella di Yves Lampaert che ha approfittato dell’asfalto che andava progressivamente asciugandosi nella cronometro di Copenaghen. L’avvio in terra danese si concluderà nella giornata di domani, con la Vejle-Sonderborg, frazione che si propone per essere terreno fertile per i velocisti. percorso E ALTIMETRIA Si parte infatti dal sud della Danimarca e non si supereranno i 106 metri di altitudine, che arrivano dopo 12 chilometri a Jelling. Disseminati per il percorso ci sono tre GPM di quarta categoria, la Cote de Koldingve (1100 metri al 3,4%), la Cote de Hejsminde Strande (800 metri al 5,5%) e la Cote de Genner trand (1700 metri al 3,4%). Terreno per chi vorrà provare ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Ildeha preso il via con una sorprendente vittoria, quella di Yves Lampaert che ha approfittato dell’asfalto che andava progressivamente asciugandosi nella cronometro di Copenaghen. L’avvio in terra danese si concluderà nella giornata di, con la, frazione che si propone per essere terreno fertile per isti.E ALTIMETRIA Si parte infatti dal sud della Danimarca e non si supereranno i 106 metri di altitudine, che arrivano dopo 12 chilometri a Jelling. Disseminati per ilci sono tre GPM di quarta categoria, la Cote de Koldingve (1100 metri al 3,4%), la Cote de Hejsminde Strande (800 metri al 5,5%) e la Cote de Genner trand (1700 metri al 3,4%). Terreno per chi vorrà provare ...

Pubblicità

LucaSciarini : In gruppo al Tour de France pedala anche un ciclista-filosofo: Guillaume Martin. È francese ed è un grimpeur. E scr… - sciasbat : Stranamente al seguito delle gare ciclistiche, sport green per eccellenza, non c'è traccia di veicoli elettrici. - StefanoPutinati : Smettetela di parlare di diritto e occupatevi di temi più seri Tour de France 2022 oggi, seconda tappa: percorso,… - Maurizi89669463 : RT @hystrionico1984: Intanto al Tour de France e a Wimbledon sono stati esclusi per covid i NO VAX, CIOÈ QUELLI CHE NON HANNO FATTO LA QUAR… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:15 per vivere in diretta integrale la seconda tappa del Tour de France #TDF2022 -