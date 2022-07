Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Wout van Aert vuole la Maglia Gialla, Fabio Jakobsen la vittoria (Di sabato 2 luglio 2022) Seconda giornata in Danimarca per il Tour de France 2022. Appuntamento oggi con la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. tappa completamente pianeggiante ma assolutamente da non sottovalutare: c’è da attraversare sul finale il ponte del Grand Belt, sono quasi 20 chilometri completamente esposti al vento. Il grande favorito, visto anche il supporto di una squadra ideale per le condizioni meteo, è Fabio Jakobsen. Il neerlandese della Quick-Step Alpha Vinyl Team è sulla carta il miglior velocista del lotto e potrà sfruttare un lavoro fondamentale da parte della compagine belga, forte anche della Maglia Gialla Yves LampAert. A sfidare Jakobsen ci sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Seconda giornata in Danimarca per ilde. Appuntamentocon la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri.completamente pianeggiante ma assolutamente da non sottovalutare: c’è da attraversare sul finale il ponte del Grand Belt, sono quasi 20 chilometri completamente esposti al vento. Il grande favorito, visto anche il supporto di una squadra ideale per le condizioni meteo, è. Il neerlandeseQuick-Step Alpha Vinyl Team è sulla carta il miglior velocista del lotto e potrà sfruttare un lavoro fondamentale da partecompagine belga, forte ancheYves Lamp. A sfidareci sarà ...

Pubblicità

repubblica : Tour de France, Lampaert vince a sorpresa la crono e prende la maglia gialla, Ganna fuori dal podio - Eurosport_IT : Sfuma così il sogno giallo di Filippo Ganna..che sfortuna ?? #EurosportCICLISMO | #TdF2022 | #TourdeFrance |… - Eurosport_IT : Oggi sarà l’occasione d’oro per le ruote veloci, ma attenzione al vento!! ???? ?? H 12:15 - Roskilde > Nyborg (202,2… - AValvecchia : RT @hystrionico1984: Intanto al Tour de France e a Wimbledon sono stati esclusi per covid i NO VAX, CIOÈ QUELLI CHE NON HANNO FATTO LA QUAR… - peterkama : Tour de France 2022, crono a Copenaghen: Lampaert maglia gialla Ganna fora, ma non se ne accorge COME FA AD ACCORG… -