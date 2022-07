Torino, uomo precipita in montagna e muore: il dramma sotto gli occhi del figlio (Di sabato 2 luglio 2022) Tragedia in montagna nel torinese . Un uomo è morto dopo essere precipitato da una via ferrata nella zona di Rocca Clarì, nel comune di Claviere (Torino). Il dramma si è consumato sotto gli occhi del ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Tragedia innel torinese . Unè morto dopo essereto da una via ferrata nella zona di Rocca Clarì, nel comune di Claviere (). Ilsi è consumatoglidel ...

