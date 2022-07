Tommaso Zorzi, Andrea Pucci non si scusa per la battuta omofoba: ecco la sua reazione (Di sabato 2 luglio 2022) Niente scuse da parte di Andrea Pucci. Il comico è finito nella bufera delle polemiche per la battuta omofoba su Tommaso Zorzi durante il suo show. 'I tamponi se eri fortunato te li facevano in una ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Niente scuse da parte di. Il comico è finito nella bufera delle polemiche per lasudurante il suo show. 'I tamponi se eri fortunato te li facevano in una ...

Pubblicità

tommaso_zorzi : Grazie per questa bella chiacchiera con #SilviaFumarola sul diritto di non essere offesi. Leggetela se vi va ?? - repubblica : Tommaso Zorzi: 'La battaglia per i diritti comincia rispondendo alle offese' [di Silvia Fumarola] - VanityFairIt : Durante il suo spettacolo comico, Andrea Pucci rivolge una battuta omofoba a Tommaso Zorzi che, il giorno dopo, non… - cossky666 : RT @repubblica: Tommaso Zorzi: 'La battaglia per i diritti comincia rispondendo alle offese' [di Silvia Fumarola] - Simona49488483 : RT @Anna37050041: CONGRATULAZIONI,questo per tutti quelli che dicevano conduttore flop,programmi flop e quant'altro. Proud. Sii orgoglioso… -