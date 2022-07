Tiro a volo, Coppa del Mondo Changwon 2022: i convocati dell’Italia. C’è Daniele Resca (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo i Giochi del Mediterraneo, il calendario internazionale del Tiro a volo non si ferma. Nel mirino degli specialisti di trap e skeet c’è la prossima tappa della Coppa del Mondo 2022: quella di Changwon. Sulle pedane coreane, uno degli impianti con più tradizione a livello globale, saranno tantissimi gli interpreti pronti a cercare una vittoria di tappa che potrebbe lanciarli verso un’estate caldissima sia a livello climatico sia a livello di gare. Anche l’Italia, dal canto suo, non mancherà di essere presente in Corea del Sud con una squadra altamente competitiva formata da 10 elementi, 6 per il trap, con Daniele Resca e Alessia Iezzi osservati speciali, e 4 per lo skeet, con grande curiosità per vedere all’opera Erik Pittini. Tiro ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo i Giochi del Mediterraneo, il calendario internazionale delnon si ferma. Nel mirino degli specialisti di trap e skeet c’è la prossima tappa delladel: quella di. Sulle pedane coreane, uno degli impianti con più tradizione a livello globale, saranno tantissimi gli interpreti pronti a cercare una vittoria di tappa che potrebbe lanciarli verso un’estate caldissima sia a livello climatico sia a livello di gare. Anche l’Italia, dal canto suo, non mancherà di essere presente in Corea del Sud con una squadra altamente competitiva formata da 10 elementi, 6 per il trap, cone Alessia Iezzi osservati speciali, e 4 per lo skeet, con grande curiosità per vedere all’opera Erik Pittini....

Pubblicità

webnauta5_9 : RT @_Carabinieri_: Orano (ALG), XIX Giochi del Mediterraneo: ancora medaglie per il Centro Sportivo #Carabinieri!??a Tobia Bocchi nel salto… - Cenzovc : TIRO A VOLO: Trap femminile day 1(classifica dopo due serie) Jessica Rossi 2°, Stanco 5° @fitavstampa - pierogalazzo83 : @juventusfc @Trezegoldavid Derby! Gol allo scadere! Tiro al volo su assist involontario del difensore del Toro! Goduria allo stato puro! - RadioSanMarino : Tiro a Volo: domani in pedana Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Orano (ALG), XIX Giochi del Mediterraneo: ancora medaglie per il Centro Sportivo #Carabinieri!??a Tobia Bocchi nel salto… -