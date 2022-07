Tiro a segno | Giochi del Mediterraneo | Anna Korakaki e il Mixed Team della Francia vincono le gare dell’ultima giornata

(Di sabato 2 luglio 2022) Nell’ultimadidelaidelrisuonano, in quel di Orano (Algeria), l’inno greco e quello francese. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Gara individuale femminile pistola 10msi impone nel contest ad aria compressa sconfiggendo nella finalissima la francese Camille Jedrzejewski, con lo score di 17-13. L’ellenica fa sua una gara nella quale il bronzo va alla serba Zorana Arunovic, con le azzurre Chiara Giancamilli e Maria Varricchio che chiudono rispettivamente in 5a, brava a passare il primo taglio e a provare a battagliare per il podio (197 punti netti nell’Elimination Stage), e 10a.carabina 10m Il duo transalpino formato da ...

Pubblicità

Coninews : E ANDIAMOOOO! ?? Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 #ItaliaTeam sul podio anche nel tiro a segno con Luca Tesc… - Cenzovc : TIRO A SEGNO: Finale pistola 10 km aria compressa: ORO Francia ARGENTO Grecia BRONZO Serbia; 5° Giacamilli Prova… - GustavoMichele6 : @stefano_flare @GianniMagini Farlo in tempi di buone telazioni politiche e diplomatiche ha un significato, farlo in… - TesconiLuca : RT @Coninews: Il tiro a segno #ItaliaTeam di nuovo sul podio a #Oran2022 grazie a Luca Tesconi, bronzo nella pistola 10 metri! ?????? @uits_s… - RenatoSouvarine : @Soffotcka @hampelotto2 Stronzi erano. Stronzi sono. Stronzi resteranno. Filo-Nazisti. Come quelli che sparavano su… -

...sorpresa del tutto inaspettata ed il Monza potrebbe essere la squadra in grado di mettere a...campionato dal suo approdo a Parigi soprattutto per l'aspetto familiare appunto e tornare ad un...... ma la fretta non gli consentiva di angolare bene ilche terminava sul fondo. Croce non si ... Nella ripresa Preziuso infieriva ulteriormente sul rossonero andando aaltre due volte. Sul ...Nell'ultima giornata di gare del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo risuonano, in quel di Orano (Algeria), l'inno greco e quello francese. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.Calciomercato Monza news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Sogno proibito in attacco con Icardi e Dybala. Ufficiale l'arrivo di Sensi ...