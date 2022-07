Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon 2022: i convocati dell’Italia. Riccardo Mazzetti guida il gruppo azzurro (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo le due medaglie raccolte ai Giochi del Mediterraneo, l’Italia del Tiro a segno non si ferma. La squadra azzurra infatti è ripartire alla volta di Changwon (Corea del Sud), dove si terrà una nuova tappa della Coppa del Mondo 2022. Fra carabina e pistola saranno molteplici le gare in agenda, da cercare di affrontare nel miglior modo possibile per guadagnare vittorie e autostima in vista della lunghissima estate – e non solo – che attende la formazione tricolore, fra Europei e Mondiali. Sono addirittura 18 i selezionati dallo staff tecnico: 8 per quanto riguarda la carabina, con Danilo Dennis Sollazzo che sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali, per capire se potrà confermarsi ancora a grande livello fra i “Big, e 10 per la pistola, che si fa forte di un Luca Tesconi ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo le due medaglie raccolte ai Giochi del Mediterraneo, l’Italia delnon si ferma. La squadra azzurra infatti è ripartire alla volta di(Corea del Sud), dove si terrà una nuova tappa delladel. Fra carabina e pistola saranno molteplici le gare in agenda, da cercare di affrontare nel miglior modo possibile per guadagnare vittorie e autostima in vista della lunghissima estate – e non solo – che attende la formazione tricolore, fra Europei e Mondiali. Sono addirittura 18 i selezionati dallo staff tecnico: 8 per quanto riguarda la carabina, con Danilo Dennis Sollazzo che sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali, per capire se potrà confermarsi ancora a grande livello fra i “Big, e 10 per la pistola, che si fa forte di un Luca Tesconi ...

