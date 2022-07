TikTok, dietro il divertimento si nasconde una cultura lavorativa “tossica”. Ex dipendenti: “Sintomi da burnout, segretezza e pressione” (Di sabato 2 luglio 2022) “Se avessi saputo che lavorare per TikTok mi sarebbe costato così tanto, non avrei mai accettato il lavoro: la ‘me’ del giugno 2020 sarebbe scappata a gambe levate”. È il novembre 2021, quando Melody Chu, ex senior product manager, decide di lasciare l’unità statunitense dell’azienda cinese, dopo solo un anno e mezzo. Tra le tante esperienze professionali presenti sul suo curriculum – Facebook, Nextdoor e Roblox – quella era stata “la più difficile“. Chu aveva compreso il sacrificio personale richiesto dall’azienda. Nel periodo di attività, le era capitato di lavorare anche più di 60 ore settimanali, un ritmo difficile da sostenere. Non a caso, la responsabile dei prodotti accusò alcuni dei Sintomi da burnout (deprivazione del sonno, paranoia, esaurimento nervoso e perdita di peso), lamentati da molti dipendenti delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) “Se avessi saputo che lavorare permi sarebbe costato così tanto, non avrei mai accettato il lavoro: la ‘me’ del giugno 2020 sarebbe scappata a gambe levate”. È il novembre 2021, quando Melody Chu, ex senior product manager, decide di lasciare l’unità statunitense dell’azienda cinese, dopo solo un anno e mezzo. Tra le tante esperienze professionali presenti sul suo curriculum – Facebook, Nextdoor e Roblox – quella era stata “la più difficile“. Chu aveva compreso il sacrificio personale richiesto dall’azienda. Nel periodo di attività, le era capitato di lavorare anche più di 60 ore settimanali, un ritmo difficile da sostenere. Non a caso, la responsabile dei prodotti accusò alcuni deida(deprivazione del sonno, paranoia, esaurimento nervoso e perdita di peso), lamentati da moltidelle ...

Pubblicità

cloudyrobs : -non lo so sono io che mi rendo tutto difficile ma letteralmente provo a fare delle cose e poi mi stanco subito, co… - Annalapanna_ : Ma chi cazzo è il genio dietro il profilo TikTok degli Uffizi - SN0WYAKA__ : Ho iniziato stranger things appena uscito perché io so che se entrò su TikTok mi becco gli spoiler uno dietro l’altro - Mony_Marian : RT @SemplicementeMM: Dopo aver visto davanti noi vorremmo anche il dietro le quinte o no? Non ci basti mai @mengonimarco #TikTok https://t.… - stefaniasilves3 : RT @SemplicementeMM: Dopo aver visto davanti noi vorremmo anche il dietro le quinte o no? Non ci basti mai @mengonimarco #TikTok https://t.… -