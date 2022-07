THE VOICE SENIOR: IL TALENT DI ANTONELLA CLERICI TORNA A GENNAIO 2023 SU RAI1 (Di sabato 2 luglio 2022) Che fine ha fatto The VOICE SENIOR? Ai palinsesti Rai non è stato citato il TALENT show di ANTONELLA CLERICI per un motivo di ordine temporale: gli show presentati sono quelli autunnali con uno sconfinamento fino alle feste di Natale e Capodanno. Nessun problema! La terza stagione di The VOICE SENIOR illuminerà i venerdì sera di GENNAIO e febbraio di RAI1, con una pausa per Sanremo. La scorsa edizione era stata allungata a 8 puntate (erano 5 nel 2020) e dovrebbe essere così anche quest’anno, visto il successo e la stabilità negli ascolti. Oltre 3,7 milioni di telespettatori in media per The VOICE SENIOR, granitici nel corso delle settimane. Musica, emozioni, storie di vita, riscatto e rinascita, il ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 2 luglio 2022) Che fine ha fatto The? Ai palinsesti Rai non è stato citato ilshow diper un motivo di ordine temporale: gli show presentati sono quelli autunnali con uno sconfinamento fino alle feste di Natale e Capodanno. Nessun problema! La terza stagione di Theilluminerà i venerdì sera die febbraio di, con una pausa per Sanremo. La scorsa edizione era stata allungata a 8 puntate (erano 5 nel 2020) e dovrebbe essere così anche quest’anno, visto il successo e la stabilità negli ascolti. Oltre 3,7 milioni di telespettatori in media per The, granitici nel corso delle settimane. Musica, emozioni, storie di vita, riscatto e rinascita, il ...

