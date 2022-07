‘The Times’: “Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United” (Di sabato 2 luglio 2022) Cristiano Ronaldo e il Manchester United, un amore nato, abbandonato, risbocciato e…nuovamente ai titoli di cosa. Questo quantomeno è ciò che si evince dalla corrispondenza del ‘Times’; prestigiosa testata che riporta come l’esterno d’attacco portoghese abbia chiesto ufficialmente la cessione ai Red Devils. Ronaldo, reduce da un’ottima stagione in termini realizzativi, meno come obiettivi di squadra, è stato vicino anche ai rivali del City durante l’estate 2021; CR7, ambizioso come sempre, desidera disputare la Champions League nel corso dell’imminente annata, possibilità che non può essere garantita dallo United, qualificatosi soltanto in Europa League. Difficile poter menzionare una squadra di riferimento che possa permettersi ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022)e il, un amore nato, abbandonato, risbocciato e…nuovamente ai titoli di cosa. Questo quantomeno è ciò che si evince dalla corrispondenza del ‘; prestigiosa testata che riporta come l’esterno d’attacco portoghese abbiaufficialmente laai Red Devils., reduce da un’ottima stagione in termini realizzativi, meno come obiettivi di squadra, è stato vicino anche ai rivali del City durante l’estate 2021; CR7, ambizioso come sempre, desidera disputare la Champions League nel corso dell’imminente annata, possibilità che non può essere garantita dallo, qualificatosi soltanto in Europa League. Difficile poter menzionare una squadra di riferimento che possa permettersi ...

