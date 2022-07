Pubblicità

RedGiorgio81 : The Athletic non spara mai a caso. - napolista : The Athletic: anche il #Napoli sarebbe interessato a #Ronaldo È chiaro che il calciatore portoghese voglia lascia… - daniele_gubello : @gumas75 2/n Anche i 7,8 e 5,2 rispettivamente di Havertz e Rudiger,se fossero lordi farebbero pensare a stipendi n… - CHoops365 : RT @J_pablo99: La SEC ha firmato un contratto TV da 3 miliardi con ESPN e ora i principali network si stanno contendendo quello della Big 1… - Fprime86 : RT @dchinellato: ???? Donte DiVincenzo to the Warriors is what the champs will do after losing 4 valuable reserves. It’s reportedly a 2yr, $9… -

IlNapolista

Secondo quanto scritto dal giornalista Tony Jones, che segue la squadra per, i Jazz intendono ricostruire attorno a Mitchell senza cederlo in questa sessione di mercato , continuando a ...Zion Williamson è pronto ad accordarsi con i New Orleans Pelicans per un'estensione di cinque anni e 231 milioni di dollari. L'imminente accordo è stato riportato da Shams Charania dinella giornata di oggi, secondo giorno free agent NBA . Giovedì sono stati firmati i contratti di numerose stelle di prima grandezza, tra cui Nikola Jokic, Devin Booker e Ja Morant, a cui ... The Athletic: anche il Napoli sarebbe interessato a Cristiano Ronaldo - ilNapolista The manager has told the club's hierarchy of his frustrations given Fulham have not yet signed a player this summer ...The Lakers' greatest need in free agency was help on the wings, and this is where their free-agency signings end up lackluster.