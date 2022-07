Teo Mammucari prima del successo | Non immaginerete mai che lavoro faceva

Leggi su esclusiva

(Di sabato 2 luglio 2022) Teoè uno dei conduttori più amati della televisione italiana: nonmai cosadella notorietà. Teosi è avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni novanta. Il suo esordio in televisione risale al 1995: ha cominciato lavorando come attore nella trasmissione “Scherzi a parte”, per poi passare alla conduzione del “Seven Show”. Teo, cheil conduttoredel? (fonte web)Ilè arrivato nel 2000 con il programma comico-satirico “Libero”.ha condotto la trasmissione dedicata agli scherzi telefonici per quattro edizioni. Successivamente è passato a “Veline”, seguito dalla versione per le ...