Telese Terme | dal 22 al 24 luglio torna il “Telesia for Peoples” | sindaco di Assisi tra i premiati

Pubblicità

TV7Benevento : Telese Terme: dal 22 al 24 luglio torna il “Telesia for Peoples”, dedicato quest’anno alla Pace nel mondo. -… - anteprima24 : ** 'Nessun passo indietro', Telese Terme esprime vicinanza e solidarietà a Maria Venditti - VIDEO **… - NTR24 : ‘Nessun passo indietro’, da Telese Terme l’iniziativa di solidarietà a Maria Venditti - vnewsita : #EmilioIannotta, Presidente dell'Ambito Sociale C4, esprime #solidarietà alla dott.ssa #MariaVenditti - ilvaglio1 : Telese Terme, Caporaso: La città sta subendo tante trasformazioni, in meglio #nicoladisanto #giovannicaporaso… -

TV Sette Benevento

Per il nono anno consecutivo(Benevento) ospiterà il 'Telesia for Peoples', evento nato da un'idea dell'Associazione italoamericana 'Icosit'; la manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, della Provincia e ...Per il nono anno consecutivo sarà la Città diad ospitare il "Telesia for Peoples", l'evento nato da un'idea dell'Associazione italoamericana "Icosit". La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di, della ... Telese Terme: dal 22 al 24 luglio torna il “Telesia for Peoples”, dedicato quest'anno alla Pace nel mondo. Per il nono anno consecutivo Telese Terme (Benevento) ospiterà il "Telesia for Peoples", dell'Associazione italoamericana "Icosit".Scrivono gli organizzatori: Per il nono anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana “Icosit”. La mani ...